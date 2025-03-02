Bloomberg пишет, что власти США ждут извинений от главаря Киевского режима Владимира Зеленского, а в это время руководство Великобритании пытается убедить администрацию президента Трампа убедить вернуться к диалогу.
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