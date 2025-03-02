Русская весна
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Русская весна

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  • Eduard
    А им обязательно с Россией бороться.Россия что им сделала? Лично я не против Европе сломать её длинный нос который он...Европейский кошма...
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США ждут извинений от Зеленского, Британия пытается убедить администрацию вернуться к диалогу — Bloomberg

США ждут извинений от Зеленского, Британия пытается убедить администрацию вернуться к диалогу — Bloomberg

Bloomberg пишет, что власти США ждут извинений от главаря Киевского режима Владимира Зеленского, а в это время руководство Великобритании пытается убедить администрацию президента Трампа убедить вернуться к диалогу.

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