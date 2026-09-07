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Царьград

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Айсен Николаев сообщил о передаче алмаза в 468 карат в Госфонд

Айсен Николаев сообщил о передаче алмаза в 468 карат в Госфонд

Самый крупный в истории России алмаз весом 468,3 карата передан в Государственный фонд. Глава Республики Саха Айсен Николаев подтвердил этот факт на Восточном экономическом форуме.

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