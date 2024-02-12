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В сети высмеяли установку баннера про добычу газа в негазифицированном Братске

В сети высмеяли установку баннера про добычу газа в негазифицированном Братске

Власти иронию в этом не увидели и сообщили, что активно работают над газификацией домов. Билборд с надписью «Россия – мировой лидер по добыче природного газа» появился в микрорайоне Падун около местной ТЭЦ.

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