В сети высмеяли установку баннера про добычу газа в негазифицированном Братске

Власти иронию в этом не увидели и сообщили, что активно работают над газификацией домов. Билборд с надписью «Россия – мировой лидер по добыче природного газа» появился в микрорайоне Падун около местной ТЭЦ.
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