Пять интересных соусов на любой вкус

Рецепты соусов для любых блюд. Конечно! Вот пять различных рецептов вкусных соусов, которые вы можете приготовить в домашних условиях: Соус Песто: — 2 столовые ложки кедровых орехов — 2 чеснока зубчика — 2 чашки свежей базиликовой зелени — 1/2 чашки оливкового масла — 1/2 чашки тертого пармезана — ….