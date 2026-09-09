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Селезнев предложил ввести выплату за уход за тяжелобольным родственником

Селезнев предложил ввести выплату за уход за тяжелобольным родственником

Первый заместитель председателя Комитета ГД по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР) предложил ввести выплату за уход за тяжелобольным родственником.

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