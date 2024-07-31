В Москве военный суд начал рассматривать дело о коррупции генерала ФТС Мурышова

В 235-м военном гарнизонном суде Москвы начался суд по уголовному делу о получении взяток в отношении бывшего начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-майора Дмитрия Мурышова.
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