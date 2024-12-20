Чиновник в Курской области имел дома коллекцию люксовых часов: идут обыски в рамках расследования

Мужчину задержали по делу о строительстве оборонных сооружений. Ранее писали: Срочно! Нажился на оборонительных сооружениях: в Курской области начались посадки В Курской области задержан генеральный директор «Корпорации развития региона» Владимир Лукин.
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