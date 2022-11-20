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Фред Ванвлит получил технический за то, что аккуратно бросил мяч в стойку

Фред Ванвлит получил технический за то, что аккуратно бросил мяч в стойку

Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит во время матча против «Атланты» (122:124 ОТ) получил технический фол за то, что аккуратно бросил мяч в стойку.

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