📷❗️Программа DCE как новый этап перевооружения эсминцев класса Hobart ВМС Австралии Корабль Hobart (DDG 39) флота Австралии проходит глубокую фазу модернизации в рамках шестого этапа проекта SEA 4000 — Destroyer Capability Enhancement, направленного на интеграцию ведущих мировых решений по боевому управлению и средствам поражения.
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