Экс-премьер Израиля Ольмерт: Нетаньяху знал о планах нападения ХАМАС в 2023 году

Экс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт утверждает, что нынешний глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху знал о планах нападения ХАМАС в 2023 году, но не предпринял достаточных мер для безопасности.
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