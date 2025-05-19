У Трампа элементарно нет снарядов и ракет, чтобы властвовать над миром. И уже не будет

Александр Ростовцев. 14 мая на слушаниях в американском Конгрессе военно-морской министр Джон Фелан, адмирал Джеймс Килби, а также командующий Корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит представили в Комитете по ассигнованиям любопытный документ.
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