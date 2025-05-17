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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Брянское село Новая Погощь попало под огонь ВСУ

Брянское село Новая Погощь попало под огонь ВСУ

Сегодня утром, 17 мая, украинские формирования снова напали на Суземский район Брянщины.Сегодня утром, 17 мая, украинские формирования снова напали на Суземский район Брянщины, сообщает ряд приграничных телеграм-каналов.

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