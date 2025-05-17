Брянское село Новая Погощь попало под огонь ВСУ

Сегодня утром, 17 мая, украинские формирования снова напали на Суземский район Брянщины.Сегодня утром, 17 мая, украинские формирования снова напали на Суземский район Брянщины, сообщает ряд приграничных телеграм-каналов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии