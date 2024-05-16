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Закон, порядок, государство

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Сотрудники УМВД России по Орловской области пресекли деятельность кол-центра телефонных мошенников в ЛНР

Сотрудники УМВД России по Орловской области пресекли деятельность кол-центра телефонных мошенников в ЛНР

«Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Орловской области совместно с сотрудниками Сводного отряда полиции МВД России в ЛНР пресечена деятельность межрегиональной организованной группы.

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