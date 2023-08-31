Нигер выдвинул ультиматум Франции

Алексей Горшков

"Это "ж-ж" неспроста! Объективно: чем нашему ПРОТИВНИКУ (неважно какому) ХУЖЕ - тем нам ЛУЧШЕ !!! Мне кажется,надо усиленно работать по раздроблению противника изнутри! Надо максимально ВСЕ противоречия между недружественными нам странами и внутри этих стран использовать! Я считаю - надо,как и наши ... недруги - не стесняться "взламывать" соперника изнутри, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕГО ВНУТРЕННИМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ !!! А их ПРЕДОСТАТОЧНО !!! Дело тут даже не в поддержке разнонаправленных движений,как таковых - надо просто их использовать! Поддерживали же западные страны разновсяческих революционеров и "прогрессивную интеллигенцию" в Российской империи,поздравлявшую японского императора с победой над РОССИЙСКИМ флотом у Цусимы? Это же совершенно не значит,что они их мнение разделяли - им просто БЫЛО ВЫГОДНО использовать антигосударственные силы в России! Надо у них учиться! НЕУЖЕЛИ "ДОШЛО" ?!