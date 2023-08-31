Нигер напомнил Франции, что срок для вывода французских оккупационных войск из Нигера истекает.Дедлайн для Франции - 3 сентября.
Нигер выдвинул ультиматум Франции
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Теснят лягушатников, вышло время жировать за счет других народов.Придеться самим корячиться, а работать не охота, тяжело. Да и ресурсы придеться покупать по рыночной цене.Империя Ротшильдов слабеет и Макроша никудышный.
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6 час.
Алексей Горшков
"Это "ж-ж" неспроста! Объективно: чем нашему ПРОТИВНИКУ (неважно какому) ХУЖЕ - тем нам ЛУЧШЕ !!! Мне кажется,надо усиленно работать по раздроблению противника изнутри! Надо максимально ВСЕ противоречия между недружественными нам странами и внутри этих стран использовать! Я считаю - надо,как и наши ... недруги - не стесняться "взламывать" соперника изнутри, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕГО ВНУТРЕННИМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ !!! А их ПРЕДОСТАТОЧНО !!! Дело тут даже не в поддержке разнонаправленных движений,как таковых - надо просто их использовать! Поддерживали же западные страны разновсяческих революционеров и "прогрессивную интеллигенцию" в Российской империи,поздравлявшую японского императора с победой над РОССИЙСКИМ флотом у Цусимы? Это же совершенно не значит,что они их мнение разделяли - им просто БЫЛО ВЫГОДНО использовать антигосударственные силы в России! Надо у них учиться! НЕУЖЕЛИ "ДОШЛО" ?!
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5 час.
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