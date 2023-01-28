Бетербиев – о победе над Ярдом: «Мог бы сказать, что это был плохой бой, но я сейчас здесь»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев поделился мыслями после победы над Энтони Ярдом (ТКО в восьмом раунде).
Популярные статьи
- Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР
- Фетисов подарил Атомфлоту свитер сборной СССР с автографом: «Лучшему в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами»
- Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»
Свежие комментарии