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Бетербиев – о победе над Ярдом: «Мог бы сказать, что это был плохой бой, но я сейчас здесь»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев поделился мыслями после победы над Энтони Ярдом (ТКО в восьмом раунде).

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