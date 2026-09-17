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Татар-информ

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УЕФА разрешил белорусским юношеским командам играть в чемпионате России

УЕФА разрешил белорусским юношеским командам играть в чемпионате России

Фото: uefa.com Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич сообщил, что УЕФА дал разрешение белорусским командам на участие в юношеском чемпионате России.

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