"Взять Одессу": ультиматум озвучен – Украину отрежут от моря

Украины больше вообще не должно быть, как и раньше не было, они существовали только при СССР, не смогли они жить самостоятельно

Все беды от излишества, начиная территорией, заканчивая государственностью. Жёлто-голубые цвета государственного флага Украины полностью соответствуют цветам официального символа больных синдромом Дауна — жёлто-голубой ленты. Хохлы специально выбрали такой флаг, чтобы сразу было ясно, что Украина — страна даунов и полных дебилов, начиная с просроченного!!!

Вячеслав 5

Мне никогда не нравились слова.которые не всегда берут города-( любой ценой?) почитайте про отечественную. сколько мы потеряли людей не продумав до конца как лучшее и умнее и меньше жертв это наш народ. надо это ценить.новые родятся но не такие-умом брать города-взять город пол беды враг не только там. но и в голове.