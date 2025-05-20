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"Взять Одессу": ультиматум озвучен – Украину отрежут от моря

"Взять Одессу": ультиматум озвучен – Украину отрежут от моря

Одесса будет русской – вопрос лишь времени и цены, которую заплатит Киев. Военные эксперты сходятся во мнении, что для взятия города нужны колоссальные ресурсы, которых нет.

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Комментарии
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Александр Самарин
Украины больше вообще не должно быть, как и раньше не было, они существовали только при СССР, не смогли они жить самостоятельно
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2 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Все беды от излишества, начиная территорией, заканчивая государственностью. Жёлто-голубые цвета государственного флага Украины полностью соответствуют цветам официального символа больных синдромом Дауна — жёлто-голубой ленты. Хохлы специально выбрали такой флаг, чтобы сразу было ясно, что Украина — страна даунов и полных дебилов, начиная с просроченного!!!
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1 час.
Вячеслав 5
Мне никогда не нравились слова.которые не всегда берут города-( любой ценой?) почитайте про отечественную. сколько мы потеряли людей не продумав до конца как лучшее и умнее и меньше жертв  это наш народ. надо это ценить.новые родятся но не такие-умом брать города-взять город пол беды враг не только там. но и в голове.
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1 час.
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