BYD отзвал в Китае более 183 тысяч машин из-за проблем с тормозами

Китайский автоконцерн BYD объявил об отзыве свыше 183 тыс. автомобилей на домашнем рынке. Причиной стали возможные дефекты педали тормоза, сообщил Bloomberg.
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