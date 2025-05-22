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Двух сотрудников посольства Израиля застрелили в Вашингтоне

Двух сотрудников посольства Израиля застрелили в Вашингтоне

Во время задержания нападавший кричал «свободу Палестине»Двух сотрудников посольства Израиля в США застрелили возле Еврейского музея в Вашингтоне, сообщила министр внутренней безопасности Штатов Кристи Ноэм в соцсети Х.

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