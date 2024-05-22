Панарин заявил, что дружба с Бобровским не отражается в матчах друг против друга

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в интервью пресс-службе лиги заявил, что сохранил дружеские отношения с голкипером "Флориды Пантерз" Сергеем Бобровским.
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