Миронов дозвонился, Матвеев проиграл, система перезагрузилась - итоги выборов в Госдуму

Прошедшие выборы показали, что страна живёт сразу в нескольких реальностях. Одна из них – цифровая (и нет, это не о цифровизации), вторая – данная нам в ощущениях, то есть та, которую мы и наблюдаем за окном, и которая с первой не согласуется почти никак.