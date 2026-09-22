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Миронов дозвонился, Матвеев проиграл, система перезагрузилась - итоги выборов в Госдуму

Миронов дозвонился, Матвеев проиграл, система перезагрузилась - итоги выборов в Госдуму

Прошедшие выборы показали, что страна живёт сразу в нескольких реальностях. Одна из них – цифровая (и нет, это не о цифровизации), вторая – данная нам в ощущениях, то есть та, которую мы и наблюдаем за окном, и которая с первой не согласуется почти никак.

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