НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Месси после 3:1 со Швейцарией: «Снова пришлось страдать, но мы никогда не перестаем верить. Аргентина снова в четверке лучших! Вперед, черт возьми!»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси выложил эмоциональный пост после победы над Швейцарией. Аргентинцы вышли в полуфинал ЧМ-2026 , обыграв швейцарцев (3:1) после дополнительного времени в матче 1/4 финала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии