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Арвид Линдблад: «Возможно, в будущем займусь ралли после «Ф-1»

Пилот « Рейсинг Буллз » поделился впечатлениями от проезда по раллийному спецучастку на Фестивале скорости в Гудвуде.

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