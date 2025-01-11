Джуд Лоу сыграет молодого Владимира Путина

Британский актер Джуд Лоу, известный по фильмам «Шерлок Холмс» и «Талантливый мистер Рипли», подтвердил, что исполнит роль президента России Владимира Путина в экранизации художественной книги Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник».
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