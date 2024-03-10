В Москве завершилась Неделя моды

В российской столице закончилась Московская неделя моды. В течение первой недели марта в ее рамках проходили показы модных коллекций из российских регионов и стран Азии, Африки и Латинской Америки, деловые встречи, круглые столы, лекции.
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