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В Москве завершилась Неделя моды

В Москве завершилась Неделя моды

В российской столице закончилась Московская неделя моды. В течение первой недели марта в ее рамках проходили показы модных коллекций из российских регионов и стран Азии, Африки и Латинской Америки, деловые встречи, круглые столы, лекции.

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