По следам съемок фильма «Жмурки»

В этом году исполняется десять лет с момента, как на экраны вышел фильм Алексея Балабанова «Жмурки». Знаменитую «черную комедию» снимали в Нижнем Новгороде с октября 2004-го, и почти полтора месяца население этого волжского города жило съемками фильма.
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