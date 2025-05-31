По следам съемок фильма «Жмурки»

В этом году исполняется десять лет с момента, как на экраны вышел фильм Алексея Балабанова «Жмурки». Знаменитую «черную комедию» снимали в Нижнем Новгороде с октября 2004-го, и почти полтора месяца население этого волжского города жило съемками фильма.