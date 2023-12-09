France 24: Украинцы живут в страхе, боясь лишения помощи США

Жители Украины очень боятся, что Соединенные Штаты перестанут помогать их стране. О том, что украинцы "опасаются эффекта домино", если при прекращении поддержки Киева Америкой, другие партнеры Украины последуют примеру США, рассказал журналист телеканала France 24.