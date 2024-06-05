Самый короткий полёт или "турбулентность" над Крымом: Что произошло с американским дроном в Чёрном морем

Русские давно живут в ожидании, когда нашим военным позволят окончательно сбить американский разведывательный дрон, с помощью которого Вашингтон ведёт разведку нашей военной и критической инфраструктуры, а итоговые данные передаёт Украине для координации последующих ракетных ударов.