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Царьград

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Самый короткий полёт или "турбулентность" над Крымом: Что произошло с американским дроном в Чёрном морем

Самый короткий полёт или "турбулентность" над Крымом: Что произошло с американским дроном в Чёрном морем

Русские давно живут в ожидании, когда нашим военным позволят окончательно сбить американский разведывательный дрон, с помощью которого Вашингтон ведёт разведку нашей военной и критической инфраструктуры, а итоговые данные передаёт Украине для координации последующих ракетных ударов.

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СЗ
Светлана Зуева
Ну дай-то Бог!
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