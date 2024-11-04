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  • Eduard
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Украденная победа

Украденная победа

В Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. По итогам первого гонку продолжили действующая президент Майя Санду, набравшая 42% голосов, и экс-генеральный прокурор Александр Стояногло, за которого проголосовали 26%.

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