Украденная победа

В Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. По итогам первого гонку продолжили действующая президент Майя Санду, набравшая 42% голосов, и экс-генеральный прокурор Александр Стояногло, за которого проголосовали 26%.
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