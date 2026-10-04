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Царьград

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Турист из Хабаровска чуть не нарвался на 10 лет тюрьмы в Таиланде из-за колбаски

Турист из Хабаровска чуть не нарвался на 10 лет тюрьмы в Таиланде из-за колбаски

Проверив чемодан, сотрудники аэропорта предложили ему наказание на выбор.Житель Хабаровска едва не получил в Таиланде до 10 лет тюрьмы из-за продуктов в чемодане: таможенники обнаружили у него более 5 кг запрещённой еды.

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