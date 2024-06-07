Котяков рассказал, кому будет доступна семейная налоговая выплата

Семейная налоговая выплата будет доступна не только россиянам с НДФЛ 13%, но также тем, у кого ставка 15% — при соблюдении необходимых условий им также вернут компенсацию до отметки 6%, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ.