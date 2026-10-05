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Как новый этап утильсбора с 2027 года изменит рынок мощных иномарок и кому сохранят льготы

Как новый этап утильсбора с 2027 года изменит рынок мощных иномарок и кому сохранят льготы

Автомобильный рынок снова стоит на пороге перемен, и на этот раз они могут оказаться самыми радикальными за последние годы.

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