Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийВ 16:00 GMT Канада проведет аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по инфляции за сентяВ 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийВ 16:00 GMT Канада проведет аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по инфляции за сентябрьИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .