Салах забил 47-й гол в ЛЧ и вышел на 12-е место в списке бомбардиров турнира

Вингер «Ливерпуля» открыл счет в матче 7-го тура общего этапа против «Лилля» (1:0, перерыв). Салах вышел на чистое 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, обойдя Эрлинга Холанда и Филиппо Индзаги.
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