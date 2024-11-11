Силовики нашли девушек, пошутивших возле здания "Крокуса" о теракте

Блогерши дерзко отвечали в комментариях к видео, но после резонанса испугались и удалили свой канал Две девушки, которые сняли скандальный ролик возле здания "Крокус Сити Холла" и пообещали устроить теракт, оказались блогершами из Владимирской области, пишет "Российская газета".
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