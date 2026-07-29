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Красивый фасад и реальность: 7 известных мужчин, которые оставили свои многодетные семьи

Красивый фасад и реальность: 7 известных мужчин, которые оставили свои многодетные семьи

Идеальная картинка в соцсетях и глянцевых интервью часто рушится за закрытыми дверями. Мужчины, которые публично рассуждали об ответственности, традиционных ценностях и демонстрировали абсолютную стабильность, однажды принимали решение уйти.

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