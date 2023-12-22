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Дочь юмориста Хазанова рассказала «страшную правду» о России

Дочь юмориста Хазанова рассказала «страшную правду» о России

Дочь известного российского сатирика Геннадия Хазанова, Алиса, часто делает негативные заявления по отношению к России.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Балериной не вышла,так хоть бабульки оттудова хапнет.....
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11 час.
НК
Николай Кирбитов
Бей евреев!!
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10 час.
Л
Людмила
Сколько писано переписано, не верь еврею, он рано или поздно всё равно предаст.
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4 час.

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