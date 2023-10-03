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Вице-премьер Новак назвал потолок цен на нефть из РФ неэффективным инструментом

Вице-премьер Новак назвал потолок цен на нефть из РФ неэффективным инструментом

Западная политика ограничения цен на российские энергоносители провалилась. По словам вице-премьера Александра Новака, этот инструмент оказался неэффективным и Москва продолжает торговать нефтью по ценам выше установленного Европой и Штатами потолка.

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