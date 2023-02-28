Закон, порядок, государство

737 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    А раньше они этому не учились?Экипажи ударных в...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    Лазейка для мошенников!"Не будет другого...
  • Людмила Абрамова
    бред полный!!! Форма была точно, кроссовки у кого были -носили, волосы отращивали, писали шариковыми ручками все!!! П...Школьники СССР не...

Сохранять спокойствие просят жителей Уссурийска 1 марта

Сохранять спокойствие просят жителей Уссурийска 1 марта

В Уссурийске проверят систему экстренного оповещения в среду, 1 марта. С 10.30 часов до 11.30 часов завоют сирены и прозвучит сигнал "Внимание всем!", в связи с чем администрация УГО просит горожан сохранять спокойствие, сообщает ИА UssurMedia.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх