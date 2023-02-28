Сохранять спокойствие просят жителей Уссурийска 1 марта

В Уссурийске проверят систему экстренного оповещения в среду, 1 марта. С 10.30 часов до 11.30 часов завоют сирены и прозвучит сигнал "Внимание всем!", в связи с чем администрация УГО просит горожан сохранять спокойствие, сообщает ИА UssurMedia.