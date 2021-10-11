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Назван главный кандидат на пост уполномоченного по правам ребенка

Назван главный кандидат на пост уполномоченного по правам ребенка

В администрации президента проводится активное обсуждение кандидатов на пост уполномоченного по правам ребенка, ввиду отставки с данной должности Анны Кузнецовой, которая была избрана в Государственную думу.

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