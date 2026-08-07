«Как просто сбежать из тюрьмы!»: Таджики, ушедшие на СВО из мест заключения, тупо дезертировали. Пора закрывать эту лазейку?

Рекрутирование добровольцев на СВО из мест заключения продолжается, но некоторые преступники пользуются этим шансом, только как вариантом выхода на свободу, с дальнейшим дезертирством и возвращением контрабандными путями на историческую родину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии