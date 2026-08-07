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«Как просто сбежать из тюрьмы!»: Таджики, ушедшие на СВО из мест заключения, тупо дезертировали. Пора закрывать эту лазейку?

«Как просто сбежать из тюрьмы!»: Таджики, ушедшие на СВО из мест заключения, тупо дезертировали. Пора закрывать эту лазейку?

Рекрутирование добровольцев на СВО из мест заключения продолжается, но некоторые преступники пользуются этим шансом, только как вариантом выхода на свободу, с дальнейшим дезертирством и возвращением контрабандными путями на историческую родину.

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Комментарии
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Леонид Руси
По законам военного времени... дезертиров расстреливают перелд строем
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1 м.
Виктор Борисов
Леонид Руси
По законам военного времени... дезертиров расстреливают перелд строем
Довожу  до вашего сведения     У НАС  НЕТТТТТ    ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ       ааа    просто  это  как   ее   спецоперация
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1 м.
Сергей Моисеев
в штурмы но с сапёрными лопатками и с загранотрядом
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1 м.