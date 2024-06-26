Министерство финансов Российской Федерации не видит необходимости в увеличении государственного долга

Министерство финансов России не намерено увеличивать госдолг в текущих условиях. Первый заместитель главы ведомства Ирина Окладникова заявила, что пока в этом нет необходимости, поскольку ненефтегазовые доходы страны развиваются благоприятно.
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