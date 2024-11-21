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Благо для ФРГ: Обвиняемый в подрывах "Северных потоков" назвал их законными целями

Благо для ФРГ: Обвиняемый в подрывах "Северных потоков" назвал их законными целями

Благо для ФРГ: Обвиняемый в подрывах "Северных потоков" назвал их законными целями в военное время.Бывший агент секретной службы Украины Роман Червинский, который обвиняется в подрывах ниток газопровода "Северный поток", заявил, что это было актом освобождения и благом для Германии.

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