Благо для ФРГ: Обвиняемый в подрывах "Северных потоков" назвал их законными целями в военное время.Бывший агент секретной службы Украины Роман Червинский, который обвиняется в подрывах ниток газопровода "Северный поток", заявил, что это было актом освобождения и благом для Германии.