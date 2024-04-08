Солнечное затмение продолжительностью 5 часов ожидается 8 апреля

Лучше всего затмение будет видно в Мексике, Северной Америке и на некоторых островах в Тихом и Атлантическом океане Затмение Солнца произойдет 8 апреля и продлится более пяти часов, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.
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