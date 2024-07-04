Tesla Cybertruck попал в необычную аварию 

Необычная авария с участием Tesla Cybertruck / © English News Во время аварии, произошедшей в Виксбурге 29 июня, Tesla Cybertruck перевернулся вверх дном, хотя, как известно, такое крайне редко происходит с электромобилями Tesla даже во время самых жестких краш-тестов.