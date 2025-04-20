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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковалев назвал самого сложного соперника в карьере: «Бун. Не помню бой после пятого раунда. Только приехал из России и был очень уставшим»

«Это был парень по имени Дарнелл Бун. Я дрался с ним, кажется, в десятом поединке в карьере. Этот бой был очень тяжелым – я долго не боксировал и едва приехал из России.

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