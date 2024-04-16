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Закон, порядок, государство

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Самый северный Дом «ЮНАРМИИ» открылся на архипелаге Новая Земля

Самый северный Дом «ЮНАРМИИ» открылся на архипелаге Новая Земля

Школьники произнесли торжественную клятву. Они пообещали быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, защищать слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, чтить память героев.

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