Самый северный Дом «ЮНАРМИИ» открылся на архипелаге Новая Земля

Школьники произнесли торжественную клятву. Они пообещали быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, защищать слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, чтить память героев.