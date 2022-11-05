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Зума об инциденте с кошкой: «Я сделал что-то очень неправильное и испытываю угрызения совести. Я извлек из этого урок, и это самое важное»

Курт Зума высказался об инциденте с кошкой. Напомним, в феврале в соцсетях появились видео, на которых защитник «Вест Хэма» бьет и пинает свою бенгальскую кошку.

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