Выставка «Сокровища Петербурга» в особняке Сухозанета

Более 80 ювелирных компаний и мастеров из разных регионов страны представят свои новые коллекции. Они привезут украшения и стильную бижутерию на любой вкус и бюджет: от лаконичных серебряных изделий до созданных вручную шедевров с бриллиантами и другими драгоценными камнями.