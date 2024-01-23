Выставка «Сокровища Петербурга» в особняке Сухозанета

Более 80 ювелирных компаний и мастеров из разных регионов страны представят свои новые коллекции. Они привезут украшения и стильную бижутерию на любой вкус и бюджет: от лаконичных серебряных изделий до созданных вручную шедевров с бриллиантами и другими драгоценными камнями.
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