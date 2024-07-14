Кеннеди-младший призвал американцев к объединению после стрельбы

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) призвал американцев объединиться в молитве за Трампа и его семью после происшествия на митинге в Пенсильвании.
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